Доходы девелопера China Vanke выросли на 95%

Китай. Доходы от продаж недвижимости China Vanke (крупнейшая девелоперская компания Китая) в октябре текущего года выросли на 95%, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Объемы продаж недвижимости China Vanke за первые десять месяцев текущего года поднялись на 35%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев т.г. цены на китайскую недвижимость выросли на 2,8%, по сравнению с прошлогодним показателем.

Если во многих странах мира рынок ипотеки переживает кризис, то в Китае он растет ускоренными темпами. Экономика страны все ярче демонстрирует устойчивость к кризисным явлениям.