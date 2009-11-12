НКРЭ утвердила тариф на электричество

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) утвердила тариф на электроэнергию для населения, проживающего в многоквартирных домах населенных пунктов, которые не газифицированы природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения, на уровне 18,72 коп. за кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в управлении ценовой политики в электроэнергетике НКРЭ со ссылкой на постановление комиссии №1280 от 10 ноября.

Согласно решению комиссии, данный тариф будет введен в действие с 1 декабря. Постановление комиссии уже направлено для прохождения регистрации в Министерство юстиции Украины.

Таким образом, НКРЭ выполнило рекомендацию Кабинета министров Украины (распоряжение №1324 от 29 октября) об уравнивании данной категории населения по уровню тарифа к потребителям, проживающим в домах, оборудованных кухонными электроплитами, электроотопительными установками.