Купля-продажа жилья в Москве уменьшилась

Количество сделок по купле-продаже жилья в Москве за прошедшие девять месяцев снизилось, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, на 24% - до 36,7 тысячи, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (ФСГР).

"При этом в сентябре было зарегистрировано 4,4 тысячи сделок, тогда как в августе их число составило почти 4,6 тысячи, а в июле - 4,9 тысячи. Для сравнения, в сентябре 2008 года этот показатель составил 5,4 тысячи", - сообщаются в материале результаты исследований ФСГР.

Как пояснили изданию риелторы, данные службы показывают картину сделок по вторичному рынку жилья за предыдущий месяц, так как процесс регистрации занимает от 30 дней до двух-трех месяцев, и данные за сентябрь отражают ситуацию августа, когда осеннее оживление рынка еще не началось.

"По данным за октябрь можно будет судить о сентябрьском спросе. Скорее всего, мы увидим некоторый рост", - цитируется в газете глава аналитического центра IRN Олег Репченко.

С ним согласен и глава аналитического центра "Инком-недвижимость" Дмитрий Таганов, который подчеркивает, что октябрьское увеличение сделок традиционно происходит от года к году, сообщается в материале.

"Симптомы восстановления все-таки есть - отставание от оборотов по сделкам от прошлого года постепенно сокращается. Так, количество сделок в феврале этого года составляло 53% от февраля 2008 года, в марте - уже 70,5%, а в сентябре количество сделок составило уже 83% от сентября прошлого года", - рассказал изданию гендиректор компании "Миэль-Брокеридж" Алексей Шленов.

Однако Таганов не видит симптомов восстановления рынка - по данным "Инком-Недвижимости", в октябре на продажу было выставлено почти рекордное количество квартир - 50,1 тысячи при обычном показателе в 35-37 тысяч квартир, указывается в газете.

Эксперты ожидают, что итоги года равно покажут провал по сделкам купли-продажи на 20%. А по данным ФСГР это число может достигнуть 24%.

Как сообщается в материале, данные службы показывают также очень медленный рост количества ипотечных договоров на покупку квартиры - в сентябре было зарегистрировано 613 таких сделок (более чем вдвое меньше, чем в сентябре 2008 года - 1,46 тысячи сделок).

"Шленов предполагает, что именно недостающего объема ипотечных сделок не хватает для восстановления докризисных объемов продаж квартир, ведь в рассрочку покупают жилье только те, кто уверен в завтрашнем дне", - отмечается в издании.

Он добавил, что, по его предположениям, количество ипотечных сделок вернется на прежние показатели примерно через два года, при удачных обстоятельствах - через год.

В газете заключается, что средняя стоимость жилья в Москве, упав ниже 4 тысяч долларов за квадратный метр еще в июле, остается ниже этой планки - по данным IRN, на 9 ноября индекс стоимости недвижимости в столице составил 3,96 тысячи долларов за квадратный метр.