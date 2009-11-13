Строительные предприятия Украины снизили объем работ

Строительные предприятия Украины за январь-октябрь т.г. снизили объем работ на 51,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 29 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия снизили объемы работ по подготовке строительных участков на 42,7% - до 1 млрд. 332,5 млн. грн., по строительству зданий и сооружений - на 51,9% - до 24,5 млрд. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений - на 48,8% - до 2,9 млрд. грн., по завершению строительства - на 69% - до 158,8 млн. грн., по аренде строительной техники с оператором - на 82% - до 32,5 млн. грн.

По характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 80% от общего объема, по капитальному ремонту - 13,9%, по текущему ремонту - 6,1%.

Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины за январь-сентябрь т.г. снизили объемы работ на 52,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 25 млрд. 286,6 млн. грн.