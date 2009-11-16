Кабмин плохо координирует работу по подготовке к Евро-2012

Счетная палата заявляет, что правительство ненадлежащим образом координирует деятельность органов исполнительной власти по подготовке к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Счетной палаты, был проведен аудит выполнения Министерством регионального развития и строительства полномочий по подготовке и проведению чемпионата Евро-2012.

Установлено, что Минрегионстрой, который наделен исключительными полномочиями по экспертизе проектов, а также правом предоставления разрешений на строительство и реконструкцию и контроля за ними, не владеет исчерпывающей информацией по своим профессиональным вопросам об объектах, включенных в Программу Евро-2012. Соответственно правительство не информировано о реальном состоянии разработки градостроительной и проектно-сметной документации объектов чемпионата.

“Еще в 2008 году Минрегионстрой задекларировал в Отраслевой программе подготовки к Евро-2012 преференции разрешительной системы в строительстве объектов чемпионата, оценив экономический эффект, который должен быть достигнут уменьшением влияния инфляционных процессов на стоимость строительства, в сумму свыше 500 млн. грн. Прошло почти два года, а сказка не стала правдой”, – говорится в сообщении.

Согласно заключению коллегии Счетной палаты, правительство ненадлежащим образом координирует деятельность органов исполнительной власти и Минрегионстроя и не контролирует выполнение собственных распоряжений по соблюдению законодательства о градостроении и подготовке к чемпионату.

Из-за бесконтрольности правительства до сих пор не утверждены, с учетом строительства и реконструкции объектов чемпионата, генеральные планы принимающих городов – Киева, Львова и Донецка. Соответствующие местные органы власти не разработали проектную документацию по строительству и реконструкции 375 объектов чемпионата, работы на которых должны были начаться в 2008-2009 годах.

По данным Минрегионстроя, проведена государственная экспертиза проектов и выданы разрешения на выполнение строительных работ в Киеве и Киевской области лишь по 24% объектов чемпионата, в Донецке и Донецкой области – по 20%, во Львове и Львовской области – по 40%, в Харькове и Харьковской области – по 16%.

65 объектов чемпионата строятся без откорректированных генеральных планов и разрешений, государственного контроля за планированием, застройкой и использованием территорий и архитектурно-строительного контроля. Вместо экономического эффекта это грозит нарушением планов развития территорий и дальнейшего функционирования построенных объектов.

В то же время в 2008 и 2009 годах программой предусматривалось начать работы на 20 учебно-тренировочных базах. Однако, как выяснили аудиторы, экспертиза соответствующих проектов не проводилась и соответствующие разрешения не выданы.

Счетная палата констатирует, что бесконтрольность со стороны Минрегионстроя привела к тому, что Государственная администрация железнодорожного транспорта с 2008 года строит свои объекты без разрешений и экспертизы проектов. На строительство потрачено средств «Укрзализныци» в сумме 3 млрд. 433 млн. грн. или 44% общей стоимости работ, предусмотренных программой Евро-2012 на прошлый и нынешний годы.

Кроме того, Минрегионстрой как непосредственный распорядитель средств государственного бюджета и исполнитель мероприятий программы Евро-2012 по реставрации памятников архитектуры не обеспечил контроль за соблюдением норм законодательства и с нарушениями потратил 21,3 млн. грн.