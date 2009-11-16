АТКУ: реформирование ЖКХ произойдет через 40 лет

При нынешнем подходе к модернизации жилищно-коммунального хозяйства позитивные изменения от реформ украинцы начнут ощущать не ранее, чем через 40 лет.

Такое мнение УНИАН высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, к таким выводам Ассоциация пришла после анализа реформаторских инициатив Министерства по вопросам ЖКХ, в частности в самой проблемной области – коммунальной теплоэнергетике.

«Если следовать логике чиновников и их предложениям, реформирование будет проходить черепашьими шагами. Отрасль требует колоссальных финансовых вливаний, но до тех пор, пока будет исповедоваться принцип сохранения монополий, инвестиций в ЖКХ ожидать не приходится. Поэтому при полном отсутствии рынка, прозрачных правил игры и свободы доступа на рынок альтернативных игроков, основным источником финансирования останется госбюджет и кредиты, а это – очень долгий путь. Приведу наглядный пример: на восстановление системы теплоснабжения в Украине необходимо минимум 200 млрд. гривен, в то время как на пятилетний план реформирования отрасли закладывается всего 27 млрд., из которых в этом году выделяется только полмиллиарда», - пояснил В.ЯКОВЕНКО.

По его словам, 40 лет – это еще оптимистический прогноз, который дан без учета старения и износа коммунальных коммуникаций в процессе реформирования.

«Только кардинальный подход к переустройству системы ЖКХ позволит приблизить улучшение в отрасли. В первую очередь, демонополизация рынка с возможностью доступа на него альтернативных источников отопления и уход от государственных дотаций станут стимулами для быстрого реформирования отрасли. При этом само реформирование автоматически станет развиваться в интересах потребителей, то есть простых украинцев», - убежден глава АТКУ.

Справка УНИАН. Ассоциация теплотехнических компаний Украины (АТКУ) создана в феврале 2009 года. В ее состав входит около 450 компаний, работающих в сфере автономного отопления.