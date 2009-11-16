Вторичка Донецка подорожала

На вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 9 по 15 ноября 2009 года выросла на 1,37%, или 14 долл., – до 1057 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район города со средним показателем 681 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1344 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья отмечался в Ленинском районе – на 0,88% (8 долл.) – до 873 долл., Буденновском – на 2,02% (17 долл.) – до 854 долл., Кировском – на 0,34% (3 долл.) – до 785 долл., Пролетарском – на 1,92% (16 долл.) – до 829 долл., Ворошиловском – на 1,86% (25 долл.) – до 1344 долл., Киевском – на 1,45% (16 долл.) – до 1098 долл., Куйбышевском – на 1,49% (13 долл.) – до 895 долл./кв. м, Петровском – на 1,43% (10 долл.) – до 681 долл./кв. м и Калининском районе – на 0,36% (4 долл.) – до 1031 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.