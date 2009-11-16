Вторичка Днепропетровска подорожала

На вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир с 9 по 15 ноября 2009 года выросла на 0,32%, или 3 долл., – до 1016 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 777 долл./кв. м, самым дорогим – Жовтневый, где средняя цена продажи составила 1235 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Бабушкинском районе – на 0,50% (6 долл.) – до 1147 долл., Кировском – на 0,64% (7 долл.) – до 1053 долл., Индустриальном – на 0,16% (1 долл.) – до 873 долл., Амур-Нижнеднепровском – на 0,22% (2 долл.) – до 843 долл., Ленинском – на 0,64% (5 долл.) – до 777 долл./кв. м, Красногвардейском – на 0,35% (4 долл.) – до 1062 долл., Самарском – на 0,76% (6 долл.) – до 851 долл. и Жовтневом районе – на 0,19% (2 долл.) – до 1235 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.