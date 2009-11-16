Вторичка Киева подорожала

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 9 по 15 ноября 2009 года выросла на 0,61%, или 10 долл., – до 1591 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1184 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2600 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Голосеевском районе – на 0,68% (11 долл.) – до 1607 долл., Оболонском – на 0,40% (6 долл.) – до 1582 долл., Соломенском – на 0,60% (9 долл.) – до 1455 долл., Подольском – на 0,13% (2 долл.) – до 1465 долл., Дарницком – на 0,16% (2 долл.) – до 1184 долл., Деснянском – на 1,10% (13 долл.) – до 1233 долл./кв. м, Шевченковском – на 0,74% (15 долл.) – до 2099 долл., Днепровском – на 0,59% (7 долл.) – до 1272 долл., Печерском – на 1,07% (27 долл.) – до 2600 долл./кв. м. и Святошинском районе – на 0,09% (1 долл.) – до 1321 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в октябре 2009 года выросла на 2,02%, или 31 долл., – до 1567 долл./кв. м, в третьем квартале т.г. – выросла на 2,77%, или 41 долл., – до 1536 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.