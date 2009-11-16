Вторичка Львова подорожала

На вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир с 9 по 15 ноября т.г. выросла на 0,52%, или 7 долл., – до 1342 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сыховский район со средним показателем 1104 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1707 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксирован во Франковском районе – на 0,52% (7 долл.) – до 1317 долл., Лычаковском – на 0,67% (8 долл.) – до 1265 долл., Галицком – на 0,09% (2 долл.) – до 1707 долл., Шевченковском – на 0,63% (7 долл.) – до 1159 долл., Зализнычном – на 1,29% (15 долл.) – до 1206 долл./кв. м и Сыховском районах – на 0,90% (10 долл.) – до 1104 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.