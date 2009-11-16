Вторичка Одессы подорожала

На вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 9 по 15 ноября 2009 года выросла на 0,59%, или 8 долл., – до 1375 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1050 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1581 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Приморском районе – на 0,63% (10 долл.) – до 1581 долл., а также в районах Таирово – на 0,21% (3 долл.) – до 1311 долл., Черемушки – на 0,51% (6 долл.) – до 1158 долл., Молдаванка – на 1,46% (16 долл.) – до 1090 долл. и в поселке Котовского – на 0,98% (10 долл.) – до 1050 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.