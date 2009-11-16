Вторичка Харькова подорожала

На вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир с 9 по 15 ноября 2009 года выросла на 0,78%, или 7 долл., – до 917 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 762 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1123 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост средней стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Киевском районе – на 0,65% (7 долл.) – до 1123 долл., Червонозаводском – на 0,36% (3 долл.) – до 821 долл., Орджоникидзевском – на 1,22% (9 долл.) – до 762 долл., Ленинском – на 0,36% (3 долл.) – до 958 долл., Октябрьском – на 0,56% (5 долл.) – до 855 долл., Дзержинском – на 1% (11 долл.) – до 1117 долл., Фрунзенском – на 1,99% (17 долл.) – до 849 долл., Коминтерновском – на 0,48% (4 долл.) – до 827 долл. и Московском районе – на 0,34% (3 долл.) – до 824 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в октябре 2009 года выросла на 1,92%, или 17 долл., – до 903 долл./кв. м, в третьем квартале т.г. выросла на 2,39% – до 886 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.