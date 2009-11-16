В Украине ввод в эксплуатацию жилья сократился

В Украине в январе-сентябре т.г. введено в эксплуатацию 3 млн. 343,6 тыс. кв. м жилья, что на 48,4% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, на сокращение объемов жилищного строительства существенно повлияло уменьшение (в 2,7 раза) объемов введенного в эксплуатацию индивидуальными застройщиками жилья, доля которого в общем объеме составляла 40,8% (за 9 месяцев 2008 г. – 56,8%).

За указанный период большая часть жилья (78,3%) введена в эксплуатацию в городских поселениях. По сравнению с 9 месяцами 2008 г. его объемы уменьшились на 44,2% (в сельской местности – на 59,5%).

В Госкомстате отметили, что за январь-сентябрь т.г. объемы жилищного строительства выросли только в Севастополе и Харьковской области (за 9 месяцев 2008 г. – в 19 регионах).

Треть общего объема жилья построена в трех регионах Украины: Киеве, Киевской и Одесской областях.

При этом за счет средств государственного бюджета за январь-сентябрь т.г. построено 18,4 тыс. кв. м общей площади жилья, что составляет 21,1% к соответствующему периоду прошлого года. Доля жилья, построенного за счет этих средств, составляет 0,5% общегосударственного объема (в январе-сентябре 2008 г. – 1,3%).

По данным Госкомстата, за 9 месяцев т.г. введено в эксплуатацию 31,8 тыс. квартир, из них в городских поселениях – 26,8 тыс., в сельской местности – 5 тыс. квартир. Средний размер квартиры составлял 103,5 кв. м, при этом в сельской местности – 143 кв. м, в городских поселениях - 96,1 кв. м общей площади. Среди построенных квартир преобладают двухкомнатные (32,8% от общего количества), одно- и трехкомнатные квартиры (соответственно – 24,4%, и 24,7%).

В Госкомстате также сообщили, что за указанный период в стране было введено в эксплуатацию общеобразовательных учебных заведений на 3807 мест, что на 1,1% больше аналогичного показателя 2008 года, дошкольных заведений на 101 место, что на 93,2% меньше показателя 2008 года, больниц на 327 коек, что на 16% больше показателя 2008 года, амбулаторно-поликлинических заведений на 1800 посещений за смену, что на 48,1% превышает показатель 2008 года.

Справка УНИАН. В 2008 году в Украине введено в эксплуатацию 10 млн. 496 тыс. кв. м жилья, что на 2,5% больше, чем в 2007 году.