Стоимость первичного элитного жилья Киева снизилась

Средняя стоимость элитного жилья на первичном рынке Киева в III квартале т.г. снизилась на 10% - до 7582 долл./кв.м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Knight Frank Ukraine.

По данным компании, в сентябре т.г. стоимость элитного жилья в столице снизилась на 0,4% - до 7420 долл./кв.м.

Эксперты компании отметили, что наблюдаемое в течение III квартала понижение цен было обусловлено девальвацией гривни.

По данным компании, в III квартале 2009 года в Киеве велось строительство 6 объектов жилой недвижимости класса "элит". Помимо этого, первичное предложение в сегменте включает 5 жилых комплексов, сданных в эксплуатацию.

В течение III квартала продажи открылись в 3 элитных объектах: жилых комплексах Fresco Sofia, «Апартамент Хаус» и клубном доме по ул. Мичурина, увеличив текущее предложение на 62 квартиры.

В то же время строительство 3 объектов элитной недвижимости, которое было приостановлено в I полугодии 2009 года, так и не возобновилось. Причиной, скорее всего, явилась масштабность указанных комплексов и, соответственно, необходимость инвестирования значительных финансовых ресурсов в строительство, считают в компании.

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6 770 специалистов.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.