Верховная Рада преодолела вето Президента на Закон «Об отчуждении земельных участков, других, размещенных на них объектов недвижимого имущества, которые находятся в частной собственности, для общественных потребностей или по мотивам общественной необходимости».

Как передает корреспондент УНИАН, за преодоление вето Президента на данный закон проголосовали 326 народных депутата из 429, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, ВР приняла закон об отчуждении земельных участков частной собственности для общественных потребностей и по мотивам общественной необходимости 25 июня.

24 июля Президент возвратил данный закон в парламент и предложил его отклонить. Однако такое предложение не было поддержано депутатским корпусом.