Активность на рынке жилья США держится на низком уровне. Об этом свидетельствует отчет Национальной ассоциации домостроительных компаний, NAHB, сообщает k2kapital.

Индекс активности на американском рынке жилья в ноябре остался на отметке 17 пунктов. Экономисты ожидали, что значение индекса составит 19 пунктов.

Индекс NAHB рассчитывается на основе опроса менеджеров домостроительных компаний. Значение индекса выше 50 означает, что число домостроительных компаний, оптимистично оценивающих перспективы рынка жилья, превышает число домостроительных компаний, имеющих пессимистичные взгляды.

Одна из составляющих индекса оценивает текущий уровень продаж односемейных жилых домов, вторая - ожидаемый уровень продаж через 6 месяцев и третья - трафик потенциальных покупателей.

Составляющая текущих продаж осталась на отметке 17 пунктов. Составляющая ожидаемых продаж выросла на 2 пункта до 28 пунктов. Составляющая ожидаемого трафика осталась на отметке 13 пунктов.