Водоснабжение киевлян находится под угрозой

ОАО "АК "Киевводоканал" предупреждает об угрозе прекращения стабильного водоснабжения жителей столицы.

Об этом говорится в открытом письме председателя правления – генерального директора ОАО «АК «Киевводоканал» Ярослава ФИЛАТОВА и председателя объединения первичных профсоюзных организаций компании Валерия АЗМАНОВА к Киевской городской государственной администрации с просьбой предотвратить угрозу жизнеобеспечения столицы.

Текст письма обнародован на официальном портале ОАО “Киевводоканал”.

«Киевводоканал» заявляет, что в результате блокирования его счетов за долги перед АЭК «Киевэнерго» предприятие, которое единственное поставляет киевлянам питьевую воду и обеспечивает отвод канализационных стоков, не способно продолжать свою хозяйственную деятельность и осуществлять аварийные ремонтные работы на сетях.

“Из-за ареста счетов на общую сумму 28,5 млн. грн. «Киевводоканал» не может покупать необходимые для процесса водоподготовки реагенты. Уже сегодня мы вынуждены рассматривать варианты перехода на лимитированный график подачи питьевой воды жителям столицы”, говорится в открытом письме.

Блокирование счетов «Киевводоканала», как отмечает руководство компании, может привести к нарушению технологической линии очистки канализационных стоков, которое происходит на Бортнической станции аэрации. Следовательно, не только Киев, но и население всего Днепровского бассейна, которое проживает ниже по течению Днепра, будет подвергаться опасности техногенной катастрофы.

“Киевляне в который раз становятся жертвой недоразумения АЭК «Киевэнерго» и ОАО «АК «Киевводоканал», подчеркивается в обращении столичного водоканала к власти города.

Руководство компании заявляет, что вопреки действующим распоряжениям горгосадминистрации, АЭК «Киевэнерго» годами не подписывает договоры о покупке у «Киевводоканала» холодной воды для приготовления горячей. В «Киевводоканале» подчеркивают, что в столице сегодня отсутствует производитель горячей воды, поскольку АЭК «Киевэнерго», получив от КГГА центральные тепловые пункты, где фактически производится услуга по горячему водоснабжению, не признает себя производителем горячей воды и, соответственно, не рассчитывается с ОАО «АК «Киевводоканал» за сырье для производства горячей воды – холодную воду. По этой причине ОАО «АК «Киевводоканал» ежемесячно теряет средства на сумму более 16 млн. грн., которые должны быть направлены на погашение существующей задолженности.

Чтобы избежать убытков и в то же время сделать систему предоставления коммунальных услуг населению максимально прозрачной, ОАО «АК «Киевводоканал» заявляет, что готово принять от АЭК «Киевэнерго» центральные тепловые пункты, и выступать производителем не только холодной, но и горячей воды.

Учитывая изложенное, “Киевводоканал” просит столичную власть срочно вмешаться в существующую ситуацию с целью недопущения прекращения водоснабжения в столице и избежания угрозы экологической катастрофы.

“Требуем принять безотлагательные меры относительно срочного окончательного определения реального производителя услуг по горячему водоснабжению с последующей передачей в его управление тепловых пунктов, которые находятся в собственности территориальной общины города. Иного пути установить прозрачные взаимоотношения и расчеты между ОАО «АК «Киевводоканал» и АЭК «Киевэнерго», а также гарантировать киевлянам качественное и стабильное централизованное снабжение как холодной, так и горячей водой при нынешней ситуации постоянных корпоративных споров и правовых коллизий просто не существует”, говорится в обращении компании, адресованном председателю КГГА Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и его первому заместителю Анатолию ГОЛУБЧЕНКО.