«Киевводоканал» ограничит водоснабжение столицы

ОАО «АК «Киевводоканал» вынуждено будет в ближайшее время ограничить водоснабжение в столице или даже прекратить его, а также прекратить очищение стоков, если АК «Киевэнерго» и Киевская городская государственная администрация (КГГА) не решать проблему взаиморасчетов предприятий, поставляющих услуги горячего и холодного водоснабжения.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «АК «Киевводоканал» Виталий НАЙДЮК.

По его словам, сегодня деятельность «Киевводоканала» практически заблокирована из-за ареста счетов предприятия со стороны «Киевэнерго» по причине формирования задолженности за электроэнергию в размере более 300 млн. грн. Водоканал сегодня не имеет возможности закупать реагенты для очистки воды и стоков, на закупку которых необходимо до 240 тыс. грн. в месяц, а также не может осуществлять расчеты с поставщиками. В запасах предприятия осталось реагентов на пять дней работы.

«В связи с этим предприятие уже сегодня рассматривает вопрос перехода на ограничение водоснабжения потребителей столицы, а руководство Бортнической станции аэрации рассматривает вопрос недопущения выброса стоков в Днепр», – добавил он.

В.НАЙДЮК также отметил, что «Киевэнерго» в данном вопросе занял безапелляционную позицию. «Компания не идет на переговоры по рассрочке или реструктуризации задолженности, вместе с тем, имея в своем обслуживании центральные тепловые пункты, будучи фактически производителем горячей воды, годами не выполняет распоряжение КГГА и не рассчитывается перед водоканалом за снабжение пунктов холодной водой», – сказал он и добавил, что вследствие этого потери водоканала ежемесячно составляют 16 млн. грн., а эти средства должны направляться на расчеты по долгам перед «Киевэнерго».

В.НАЙДЮК сообщил, что администрация водоканала направила открытое письмо председателю КГГА Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с требованием немедленно вмешаться в сложившуюся ситуацию, чтобы не допустить прекращения водоснабжения, определить окончательного производителя горячей воды в столице и решить проблемы взаиморасчетов между предприятиями.

Директор департамента эксплуатации водопроводного хозяйства ОАО «АК «Киевводоканал» Владимир ДРАГАН, в свою очередь, отметил, что решение данной проблемы заключается в осуществлении взаиморасчетов. «КГГА необходимо рассчитаться по долгам перед «Киевводоканалом», «Киевэнерго» – перед «Киевводоканалом», а «Киевводоканалу» – перед «Киевэнерго» – и все, вопрос будет решен», – резюмировал В.ДРАГАН.

«Киевводоканал» готов стать единым производителем горячей воды

ОАО «АК «Киевводоканал» заявляет о готовности стать единым производителем горячей воды в столице.

По словам Виталия НАЙДЮКА, в условиях наращивания долгов со стороны АК «Киевэнерго» перед «Киевводоканалом» за холодное водоснабжение центральных тепловых пунктов, где энергопоставляющая компания производит горячую воду, водоканал готов сам выступить в роли производителя указанной услуги.

«Киевводоканал» готов взять в обслуживание центральные тепловые пункты, которые являются собственностью общины Киева, быть производителем не только холодной, но и горячей воды и нести полную ответственность за водоснабжение в городе», – сказал он.

Директор департамента эксплуатации водопроводного хозяйства ОАО «АК «Киевводоканал» Владимир ДРАГАН, в свою очередь, отметил, что такое перераспределение производительных функций позволило бы предприятию зарабатывать дополнительные средства и улучшило бы финансовое положение водоканала.

«Киевводоканал» сегодня не получает средства за холодную воду, которую мы поставляем для производства горячей воды. В месяц это порядка 16 млн. грн. Если с нами будут рассчитываться и за услугу производства горячей воды, я думаю, финансовое положение предприятия значительно улучшится», – пояснил он.