Эксперты: После выборов стоимость жилья в Киеве стабилизируется

В Киеве до конца года возможно незначительное снижение цен или наступление стабилизационной фазы в сегментах "элит" и "бизнес", которое будет иметь продолжение в I квартале 2010 года.

Такое мнение УНИАН высказали в консалтинговой компании Knight Frank Ukraine.

«Уже после выборов мы ожидаем повышения активности на рынке элитной недвижимости и постепенной стабилизации ценовых показателей», - отметили в компании.

По данным Knight Frank Ukraine, в результате выхода на рынок в III квартале нового предложения класса "элит" произошло расширение выборки, которое повлияло на среднерыночный показатель цен.

По итогам октября средняя цена квадратного метра элитного жилья выросла на 10,3% - до 8183 долл./кв. м.

При этом в октябре средняя стоимость жилья бизнес-класса снизилась на 1,65% - до 1963 долл./кв. м.

В то же время в сегменте эконом-класса в результате отсутствия активного спроса на первичную недвижимость цены на жилье в октябре стабилизировались на уровне 1288 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6 770 специалистов.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.