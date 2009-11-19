ISTIL Group построит под Киевом логистический комплекс

ISTIL Group намерена инвестировать около 20 млн. долл. в строительство логистического комплекса класса «А» на Бориспольско-Броварской окружной дороге, рядом с п. Большая Александровка.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил исполнительный директор компании ISTIL Management Вадим НОЗДРЯ.

«Мы планируем инвестировать порядка 20 млн. долл.», - сказал он.

По словам В.НОЗДРИ, сегодня проект логистического центра находится на стадии проектирования.

«На сегодня мы получили всю необходимую разрешительную документацию и прошли все согласования, необходимые для начала проектных работ. Начало строительных работ запланировано на март 2010 г., и уже к декабрю 2010 г. мы планируем завершить строительство», - уточнил он.

Логистический комплекс будет построен на площади 6,01 га, общая площадь застройки составит 45-50%. Помимо складских помещений и парковки, рассчитанной на 40 единиц грузового и 90 – легкового транспорта, логистический комплекс включает также более 2 тыс. кв. м офисных помещений в мезонинной части.

В.НОЗДРЯ также отметил, что по завершении строительства комплекс планируется сдавать в аренду. Арендуемая площадь составит 26 958 кв. м. Минимальный предлагаемый срок аренды – пять лет.

Исполнительный директор компании сообщил, что подписанных договоров аренды в будущем комплексе пока нет.

«Рынок «просел», и сегодня арендаторы хотят воспользоваться ситуацией, чтобы зафиксировать сложившиеся на сегодня условия аренды на как можно более длительный срок. Мы же можем себе позволить не идти на такие тарифные преференции и рассчитываем на изменение рыночной ситуации в начале следующего года, когда арендные ставки будут несколько выше существующих», - добавил он.

Справка УНИАН. ISTIL Group – крупный инвестор на украинском рынке. Компания принадлежит британскому бизнесмену пакистанского происхождения Мохаммаду ЗАХУРУ.

ISTIL Group владеет продакшн-студией, англоязычным еженедельником Kyiv Post и кинотеатром «Кинопанорама». Приоритетные направления инвестиций ISTIL Group: медиа, недвижимость, кинопроизводство и кинодистрибуция, промышленное производство и экологические проекты.