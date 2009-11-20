В Крыму инвестиции в жилищное строительство сократились

В Автономной Республике Крым за январь-сентябрь 2009 года в жилищное строительство вложено 382,6 млн. грн. инвестиций, что на 65,6% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, за отчетный период удельный вес вложений в жилищное строительство составил 15,7% от всех инвестиций в основной капитал (в январе-сентябре 2008 года – 21,2%).

На индивидуальное жилищное строительство населением области за 9 месяцев этого года было использовано 145,2 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, за 9 месяцев 2009 года в Крыму застройщики завершили строительство и ввели в эксплуатацию 153 тыс. кв. м жилья, что на 27,9% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. При этом 65,2 тыс. кв. м общей площади построенного жилья приходится на индивидуальных застройщиков (42,6%).

За 9 месяцев т.г. предприятия и организации АРК выполнили строительных работ на сумму 1 млрд. 268,9 млн. грн., что на 44,3% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

За январь-сентябрь 2009 г. за счет всех источников финансирования в Крыму освоено 2 433,5 млн. грн. капитальных инвестиций в основной капитал, или на 53,4% меньше, чем за 9 месяцев 2008 года.