Кабмин сократил одну должность в Госжилкоммунинспекции

Кабинет министров Украины (распоряжение №1368-р от 11 ноября т.г.) сократил одну должность заместителя начальника Государственной жилищно-коммунальной инспекции.

Текст распоряжения опубликован на Правительственном портале.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины постановлением (№798 от 10 сентября 2008 г.) утвердил Положение о Государственной жилищно-коммунальной инспекции (Госжилкоммунинспекция) и внес соответствующие изменения в Положение о Министерстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

4 июня 2008 года Кабмин одобрил создание Государственной жилищно-коммунальной инспекции.

На сегодня Госжилкоммунинспекция имеет территориальные органы во всех областях Украины и насчитывает 220 человек.