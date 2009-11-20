КГГА попросит помощи Кабмина снизить долг "Киевэнерго"

Киевская городская государственная администрация намерена обратиться в Кабинет министров Украины с просьбой поспособствовать зачету 280 млн. грн. долга “Киевэнерго” перед ДК «Газ Украины» за использованное топливо.

Об этом в прямом эфире ТРК “Киев” сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, комментируя письмо-обращение руководства “Киевэнерго” к Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с предложением властям столицы вмешаться в процесс погашения долгов энергокомпании за газ. В письме отмечается, что снизить долг перед ДК «Газ Украины» еще на 280 млн. грн. не позволяет наличие штрафных санкций в отношении “Киевэнерго” в размере 58 млн. грн.

“Я не знаю, для меня новость, что начисленные штрафы не позволяют сейчас провести зачет”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО. По его словам, согласно подписанному меморандуму между КГГА, “Киевэнерго” и “Газ Украины”, пени и штрафы не должны насчитываться на период его действия. Однако А.ГОЛУБЧЕНКО не исключил, что штраф начислен за предыдущий период.

“Тогда нужно находить решение. И это решение лежит только в плоскости обращения к правительству. Безусловно, я завтра же вмешаюсь в эту ситуацию и сделаю все возможное для того, чтобы этот вопрос решить”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он подчеркнул, что мэрия заинтересована в скорейшем решении этого вопроса, поскольку это уменьшит долги Киева за газ.

“Или нам позволят, в виде исключения, не принимать во внимание штрафы, или какой-то другой способ. Даже, может за счет изменения положения...”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

При этом он обратил внимание, что разрешение правительства на проведение взаимозачетов не является подарком исключительно для столицы: “Взаимозачет ведется по всей стране, по всем регионам. Под это было выделено около 3 млрд. грн. Это средства, которые высвобождаются через государственный бюджет как разница в тарифах. А с точки зрения того, что нам дарят – это возможность проплатить не сейчас, а чуть позже”.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября АК «Киевэнерго» обратилась к городскому председателю Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ с предложением включиться в процесс погашения долгов энергокомпании за топливо, которые возникли по вине столичной горгосадминистрации.

Финансовый директор компании Михаил УТКИН сообщил, что компания имеет задолженность перед ДК «Газ Украины» за поставки топлива в размере 741 млн. грн. По его словам, “Киевэнерго” в полном объеме реализовала возможность снизить размер долга перед газопоставщиками путем проведения протоколов по соответствующему постановлению Кабинета министров. В то же время, снизить долг перед ДК «Газ Украины» еще на 280 млн. грн. не позволяет наличие штрафных санкций.