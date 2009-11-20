Юрист: продажи залоговых квартир не активизируются

Отмена Верховной Радой Закона «О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса» не приведет к активизации продажи банками залоговых квартир.

Такое мнение УНИАН высказал старший юрист адвокатской компании Arzinger Станислав ГЕРАСИМЕНКО.

По его словам, учитывая, что парламент не преодолел вето Президента, ранее принятый Верховной Радой Закон "О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса" не вступил в силу. Соответственно, другие акты законодательства продолжают действовать в их текущих редакциях (тем более, что закон №3459-1 и не предполагал внесения изменений в другие законы).

«То есть, ситуация для банков и заемщиков просто не изменилась, и ожидать активизации работы банков по продаже квартир только в связи с ветированием закона не приходится. А если бы закон вступил в силу, мораторий стал бы самым существенным барьером для обращения взыскания банком на квартиру заемщика – ипотекодателя, в которой он проживает, в перечне уже существующих препятствий: положения Жилищного кодекса, проживание несовершеннолетних, коллизии в актах законодательства и т.п.», - пояснил юрист.

С.ГЕРАСИМЕНКО отметил, что действующее законодательство предусматривает возможность обращения взыскания на залоговое имущество по решению суда, по исполнительной надписи нотариуса на договоре ипотеки и на основании отдельного договора (или оговорки в ипотечном договоре) об удовлетворении требований кредитора (банка) во внесудебном порядке.

В то же время, на практике принудительная продажа чаще всего проходит на основании решения суда, поскольку исполнительная надпись нотариуса предполагает наличие фактов просрочки исполнения обязательства заемщиком и бесспорности требований кредитора (то есть, отсутствие возражений со стороны должника), что в подобных ситуациях бывает достаточно редко.

При этом для внесудебного (договорного) обращения взыскания еще больше препятствий: несогласованность законов и инструкций БТИ; норма закона о прекращении права ипотекодержателя требовать от должника погашения той части долга, которая не была покрыта за счет договорной стоимости квартиры в случае внесудебного урегулирования; требования НБУ к банкам о необходимости «монетарного», а не имущественного погашения кредитов и т.д.

По данным юриста, для инициирования банком процедуры обращения взыскания на залоговую квартиру достаточно небольшой по времени просрочки платежей – примерно два-три месяца плюс месяц на обязательное уведомление должника (это зависит от условий кредитного и договора ипотеки и желания банка).

Как сообщал УНИАН, 17 ноября т.г. Верховная Рада упразднила Закон "О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса".

Принятый Верховной Радой 21 мая 2009 года Закон Украины "О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса" Президент заветировал и возвратил в парламент.

Законом предлагалось на период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса ввести мораторий на погашение банками кредиторской задолженности физических лиц-клиентов банков путем отчуждения имущества, внесенного как залог по кредитным соглашениям с этими лицами в случае, когда залоговым имуществом является жилая недвижимость, в которой постоянно проживают граждане.