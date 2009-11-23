КС изучит представление Президента насчет увеличения УФ ГИУ

В Конституционный Суд Украины 20 ноября поступило представление Президента Виктора ЮЩЕНКО в отношении конституционности постановления Кабинета министров Украины «Об увеличении уставного капитала Государственного ипотечного учреждения и внесения изменений в его Устав» от 30 сентября 2009 года № 1068.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, в соответствии с Регламентом, конституционное представление передано на изучение в Секретариат Конституционного Суда.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Президент остановил действие постановления Кабмина от 30 сентября об увеличении уставного фонда ГИУ на 1 млрд. грн. – до 1,2 млрд. грн. за счет нераспределенного остатка Стабилизационного фонда, в связи с чем внесено изменения в устав Государственного ипотечного учреждения и решен пакет других вопросов.

Также В.ЮЩЕНКО обратился с соответствующим представлением в Конституционный Суд Украины.