Тигипко критикует блокирование Ющенко увеличениия УФ ГИУ

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО критикует решение главы государства Виктора ЮЩЕНКО о прекращении действия постановления правительства об увеличении фонда Государственного ипотечного учреждения на 1 млрд. грн.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии С.ТИГИПКО в отношении указа Президента о прекращении действия постановления Кабинета министров Украины об увеличении уставного капитала ГИУ за счет нераспределенного остатка Стабилизационного фонда. Соответствующий указ мотивирован тем, что на день постановления – 30 сентября – нераспределенный законом о госбюджете-2009 остаток средств Стабилизационного фонда составлял 65,2 млн. грн.

«Покупатели жилья как никогда нуждаются в поддержке – и новые, и те, кто несет все более тяжелый груз по обслуживанию ранее взятых кредитов, – заявил С.ТИГИПКО. – И в это время, вместо согласованных действий по мобилизации ресурсов на ключевом направлении, правительство и Президент блокируют предоставление финансирования Госипотечному учреждению».

«Этот миллиард запустил бы массу новых кредитных программ, он мог бы позволить банкам предложить более мягкие условия по уже выданным кредитам. Что, в конечном итоге, повысило бы стабильность банковской системы, создало бы сотни тысяч рабочих мест в строительстве и производстве строительных материалов, – отметил С.ТИГИПКО.

Он уверен, что этот миллиард в бюджете. «Просто нужно залатать дыры, через которые бесследно вытекают деньги налогоплательщиков, – тогда десятки миллиардов найдутся», - убежден С.ТИГИПКО.