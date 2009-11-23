Коттеджи под Киевом подорожали на 0,53%

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 16 по 22 ноября 2009 года выросла на 0,53% (5 долл.) – до 914 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 93 571 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 0,50%, или 6 долл., – до 1221 долл./кв. м при средней стоимости 147 600 долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период рост цен на коттеджи наблюдался в Бориспольском районе – на 0,54% (7 долл.) – до 1276 долл./кв. м, Макаровском – на 0,53% (4 долл.) – до 790 долл./кв. м, Вышгородском – на 0,55% (5 долл.) – до 972 долл./кв. м, Киево-Святошинском районе – на 0,61% (7 долл.) – до 1228 долл./кв. м, Фастовском – на 0,73% (3 долл.) – до 466 долл./кв. м, Кагарлыкском – на 0,66% (4 долл.) – до 578 долл./кв. м, Броварском – на 0,37% (3 долл.) – до 942 долл./кв. м, Бородянском – на 0,39% (3 долл.) – до 863 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 0,53% (2 долл.) – до 373 долл./кв. м, Обуховском – на 0,55% (8 долл.) – до 1385 долл./кв. м, Васильковском – на 0,36% (3 долл.) - до 926 долл./кв. м и в остальных десяти районах области на 0,37-0,83% (1-4 долл.) - до 173-430 долл./кв. м.

Доля предложений коттеджей от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области (за исключением коттеджных поселков) составляет: в Киево-Святошинском районе – 24%, Васильковском – 16%, Бориспольском – 9%, Вышгородском – 8%, Обуховском – 8%, Бородянском – 3%, Броварском – 6%, Макаровском – 2%, Кагарлыкском – 5%, Фастовском – 2%, Переяслав-Хмельницком – 5%, в остальных десяти районах области – 12%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в октябре т.г. выросла на 0,99% (9 долл.) – до 902 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 84 300 долл.

В 2008 году средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе снизилась на 3%, или 48 долл., – до 1547 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 201 065 долл.

Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).