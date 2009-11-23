Реформы в ЖКХ начнутся после громкой техногенной катастрофы

Последовательная, радикальная реформа сферы ЖКХ возможна лишь в случае повторения масштабов техногенной катастрофы, как это было в Алчевске Луганской области.

Так прокомментировал УНИАН работу над Национальной стратегией теплообеспечения заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

«Чиновники от МинЖКХ слишком углубились в бумажный процесс реформирования ЖКХ. Однако отрасль до сих пор демонстрирует чудеса экономической неэффективности. Как в прошлом, так и в этом году потери на тепломагистралях составляют недопустимые 20-40%. Приходится констатировать факт, что, к сожалению, реальное реформирование отрасли возможно лишь после повторения техногенной катастрофы масштабов Алчевской», - считает эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, нынешнее руководство МинЖКХ все усилия направляет на формирование позитивной отчетности, которая не всегда фиксирует истинное состояние дел.

«Погодные условия этой осени играют на руку украинским чиновникам по вопросам ЖКХ. Однако рано или поздно морозы придут, и вся позитивная отчетность о подготовке отрасли к зимнему отопительному сезону будет нивелирована», - сказал он.