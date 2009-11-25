В Чернигове ввод в эксплуатацию жилья сократился

В Чернигове за 10 месяцев т.г. завершено строительство 35 жилых домов, введено в эксплуатацию 16,6 тыс. кв. жилья, из которых 6,6 тыс. кв. м построено индивидуальными застройщиками.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области.

Объемы сданного в эксплуатацию в городе жилья за 10 месяцев 2009 г. значительно уменьшились в связи с экономическим кризисом и, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., составили 24,2%.

Кроме этого, в областном центре Черниговской области введены в эксплуатацию поликлиника на 20 посещений в сутки, городская АТС на 3 тыс. номеров, станция технического обслуживания автомобилей, магазины на 3 тыс. м. кв. торговых площадей, кафе на 88 посадочных мест.