В США индекс S&P/Case-Shiller вырос на 0,27%

США. В сентябре 2009 года индекс S&P/Case-Shiller (цены на жилье в 20 американских городах) повысился на 0,27% (с поправкой на сезонность), по сравнению с предыдущим месяцем. В сравнении с показателем сентября 2008 года индекс S&P/Case-Shiller упал на 9,36%.

Хотя продажи жилья в США и увеличиваются, цены растут медленно. Но как раз благодаря низким ценам, спрос на жилье может набирать обороты в условиях кризиса. С американского рынка ушли спекулянты и теперь действительно недвижимость покупается для того, чтобы жить, а не любоваться или «торговать».