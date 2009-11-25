АТКУ: без демонополизации состояние ЖКХ не улучшится

Приватизация и концессия в жилищно-коммунальном хозяйстве без демонополизации рынка тепла принесет пользу только новым хозяевам предприятий коммунальной теплоэнергетики.

Такое мнение высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, уже очевидно, что в спасении отрасли Министерство ЖКХ избрало путь привлечения инвестиций через приватизацию и концессию предприятий.

«Это мог бы быть нормальный выход из сложившейся, крайне сложной ситуации с отоплением и горячим водообеспечением украинских городов, если бы был свободный рынок. Ведь только частный капитал может вытащить отрасль из кризиса. Но в условиях монопольного положения теплогенерирующих и теплоснабжающих организаций эта схема работать не будет», - считает председатель АТКУ.

Эксперт убежден, что ни один бизнесмен не пойдет на вливания баснословных сумм в проект, если можно вложить меньше и получать прибыль.

«В условиях, когда потребитель практически прикован к батарее и не имеет возможности отказаться от услуги и при этом обязан платить, никто не будет заинтересован в том, чтобы модернизировать котельные и теплопункты, прокладывать новые коммуникации и внедрять системы учета. Будет только один интерес сохранять систему в работающем состоянии и выкачивать из нее побольше денег – так, как это происходит и сейчас», - считает В.ЯКОВЕНКО.

По его мнению, именно такая ситуация будет на рынке, если в Украине не будет введен главный принцип Энергетической хартии – «Потребитель должен иметь право выбора, а производитель возможность доступа».

«Пока этого в Украине не предвидится. Поэтому у нас практически сложится ситуация, когда сменятся хозяева и управители предприятий, для людей качество тепла не улучшится, цены вырастут, но уже новые хозяева станут зарабатывать на украинцах по старому», - заявил В.ЯКОВЕНКО.