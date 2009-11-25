Риэлторы прогнозируют увеличение количества сделок

В декабре ожидается увеличение количества сделок купли-продажи жилья на 12%.

Такое мнение УНИАН высказали в пресс-службе агентства недвижимости Park Lane.

«По нашим прогнозам, декабрь будет достаточно активным, люди будут стараться завершить решение своих квартирных вопросов до конца года. В этот период возможно увеличение сделок купли-продажи жилья до 12%. Январь принесет традиционное затишье на рынке после праздников. А вот начиная с февраля мы прогнозирует возобновление нормальной, стабильной работы рынка недвижимости. При этом количество сделок в феврале, если не произойдет форс-мажоров на политической арене, достигнет уровня сентября-октября», - считает генеральный директор АН Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА.

По прогнозам специалистов АН Park Lane, до конца текущего года наибольшим спросом на рынке жилой недвижимости будут пользоваться квартиры в ценовом диапазоне до 150 тыс. долл.

По данным аналитиков агентства, на сегодня 68,7% от всего количества сделок купли-продажи жилья в агентстве приходится на этот сегмент. При этом в октябре, по сравнению с сентябрем, количество сделок в обозначенном секторе увеличилось на 4%. В агентстве предполагают, что до конца 2009 года количество сделок в этой ценовой категории вырастет на 4-6%.

При этом в агентстве считают, что нынешняя доля сделок купли-продажи элитного жилья, которая составляет 13-17%, сохранится до конца года.

Справка УНИАН. АН Park Lane зарегистрировано в Украине в 2006 г. На сегодняшний день функционирует 5 филиалов компании. В АН Park Lane работает более 450 риэлторов.