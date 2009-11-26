Объем продаж недвижимости в октябре вырос на 6,2%
10:53, 26 ноября 2009Недвижимость
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США. Объем продаж новых, рассчитанных на одну семью домов в октябре 2009 года вырос на 6,2%, по сравнению с пересмотренным показателем сентября - до 430 тыс. единиц в годовом выражении с поправкой на сезонность.
После бурного падения даже небольшие успехи выглядят солидно. Объем покупки недвижимости растет, работает «эффект дешевизны» - лучше купить сегодня, чем завтра заплатить дороже.
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