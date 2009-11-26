Минсемьи: смета реконструкции «Олимпийского» может увеличиться

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта не исключает увеличения утвержденной правительством сметы реконструкции НСК «Олимпийский» по итогам выполнения строительных работ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сегодня в ходе дня открытых дверей, посвященного первой годовщине реконструкции спорткомплекса.

«Мы не исключаем, что эта цифра будет чуть больше, потому что проект, который был разработан немецкой компанией GMP, предусматривает более 3 млрд. грн.», - сказал он. По данным министра, с начала работ по реконструкции НСК «Олимпийский» освоено 850 млн. грн., включая проектные, строительно-монтажные и другие работы.

В свою очередь, главный инженер холдинговой компании «Киевгорстрой» Александр ГАЛИЦКИЙ отметил, что генеральный подрядчик за год выполнил строительно-монтажных работ на 358 млн. 556 тыс. грн. По итогам 2009 года компания планирует выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции спорткомплекса на 500 млн. грн.

Ю.ПАВЛЕНКО добавил, что в целом по итогам этого года будет освоен 1 млрд. грн. всех работ по реконструкции. «Темпы работ показывают, что этот миллиард будет освоен», - считает он.

Как сообщал УНИАН, 22 июня т.г. Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил проект реконструкции НСК «Олимпийский».

Сметные показатели утверждены на уровне ранее утвержденной сметы во время рассмотрения технико-экономического обоснования и составляют 2 млрд. 114 млн. грн.