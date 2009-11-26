Киевские общежития передаются в коммунальную собственность

Столичная комиссия по обеспечению реализации жилищных прав жителей общежитий проводит работу по передаче общежитий в коммунальную собственность Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, об этом шла речь на заседании комиссии под председательством первого заместителя председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ.

«Под действие Закона Украины «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий» в городе Киеве подпадает 222 общежития различной формы собственности, 94 из которых находятся в государственной собственности, 88 – вошли в уставные фонды акционерных обществ в процессе их приватизации или корпоратизации, 40 – принадлежат к коммунальной собственности территориальной общины города Киева и районов. В целом в этих общежитиях проживает свыше 39 тысяч человек, из них более 8 750 детей», - сказала она.

По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, комиссия направила письма-обращения в 182 общежития, которые находятся в государственной собственности или вошли в уставные фонды акционерных обществ, о предоставления согласия на передачу в коммунальную собственность территориальных общин районов города Киева.

Так, из 94-х общежитий государственной формы собственности по 24-м общежитиям получено предварительное согласие на передачу их в коммунальную собственность, по 40 общежитиям получен отказ в передаче, по 30 – ответы на обращение не предоставлены. По 88 общежитиям, которые вошли в уставные фонды обществ, согласия на передачу в коммунальную собственность не получено, по 55 - получен прямой отказ в передаче, а по 33 - вообще обращение проигнорировано.

На сегодня в коммунальную собственность районов принято лишь одно общежитие в Дарницком районе по ул. Заслонова, 3, которое находилось в государственной собственности - на балансе ОАО «Киевский радиозавод». По восьми общежитиям в разных районах заканчивается процедура передачи, по других ведется соответствующая работа, которая должна быть завершена до 1 января 2012 года.

«По поручению Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО комиссия направила обращение в Кабинет министров Украины с просьбой поручить Фонду государственного имущества Украины, министерствам и другим органам центральной исполнительной власти принять меры по выполнению Закона «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий», – сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Она сообщила, что по инициативе Киевского городского головы комиссия обращалась в Кабинет министров с предложением выйти с законодательной инициативой в отношении исключения части четвертой статьи 14 из Закона «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий», которая предусматривает выкуп местной властью общежитий, которые вошли в уставные фонды хозяйствующих субъектов. «Но, к сожалению, наше предложение осталось без внимания», – добавила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, весь жилищный фонд и общежития принимаются в коммунальную собственность территориальных общин районов города Киева в соответствии с решением Киевсовета «Об упорядочении принятия в коммунальную собственность ведомственного жилищного фонда и общежитий».

Она отметила, что столичная власть будет продолжать и в дальнейшем решать проблемы жителей общежитий. Для этого на протяжении декабря 2009 года - марта 2010 года во всех районах будут проведены общественные слушания по вопросу реализации жилищных прав жителей общежитий.

Кроме того, через две недели в КГГА будут проведены общественные слушания по вопросу защиты прав жителей общежитий, на которые обязательно будут приглашены и представители от каждого из общежитий, – в целом 222 человека. Также эти люди в дальнейшем будут включены в состав городской комиссии по обеспечению реализации жилищных прав жителей общежитий.