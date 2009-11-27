АТКУ: отопительный сезон проходит по сценарию эпидемии гриппа

Ситуация с отоплением и горячим водоснабжением в Украине напоминает историю развития эпидемии гриппа в стране.

Такое мнение высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

Эксперт напомнил, что еще летом специалисты ВОЗ предупреждали Украину о том, что необходимо заранее готовиться к эпидемии. Отечественное министерство здравоохранения делало вид, что слушает рекомендации, и даже якобы проводит какие-то мероприятия по подготовке, но когда гриппозный сезон начался, вдруг оказалось, что страна не готова, и пришлось противодействовать эпидемии в экстренном порядке. Аналогичную проблему Украина может получить в сфере ЖКХ, когда придут серьезные морозы и изношенные коммуникации не выдержат нагрузки.

«Коммунальное ведомство ведет себя точно так же, как Минздрав перед эпидемией гриппа. Специалисты отрасли говорят, что техническое состояние коммунальной теплоэнергетики катастрофическое, надо предотвращать техногенную катастрофу, необходимы кардинальные изменения, введение альтернативы централизованному отоплению, дабы избежать коллапса системы во многих городах. Но в ответ слышны только бодрые рапорты о том, что все котельные в стране работают, тепло подается во все дома, школы и больницы», - заявил председатель АТКУ.

По его мнению, такое поведение характерно практически для всех украинских чиновников.

«Я не исключаю, что в случае «неожиданной» крупной аварии ситуация будет развиваться следующим образом: чиновники министерства сначала искренне удивятся, потом с негодованием набросятся на «виновников» проблемы, а потом примутся «героически бороться» с проблемой, спекулируя на ней», – заявил В.ЯКОВЕНКО.