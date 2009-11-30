В четырех городах Украины будут реализовывать проект USAID «Реформа городского теплообеспечения».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время встречи заместителя городского председателя Луцка Петра ГОЦАЛЮКА с президентом Института местного развития Ольгой РОМАНЮК, являющегося ведущим местным исполнителем проекта в Украине.

Луцк вошел в четверку городов-победителей проекта «Реформа городского теплообеспечения», кроме него, программу будут реализовывать еще во Львове, Краматорске и Евпатории.

Как сообщила О.РОМАНЮК, в рамках выполнения Проекта USAID "Реформа городского теплообеспечения в Украине" в Луцке будет работать группа консультантов Института местного развития, которая будет осуществлять выборочное обследование потребителей услуг централизованного теплоснабжения и анализ их платежеспособности. В целом специалисты института намерены обследовать 500 абонентов.

По словам О.РОМАНЮК, в целом цель такого исследования заключается в изучении мнения жителей избранных городов о качестве услуг централизованного отопления, возможностей оплаты услуг, готовности платить больше при условии повышения качества услуг, заинтересованности в реализации энергосохранных мероприятий и готовности софинансировать их внедрения. В ходе исследования также будет сделана оценка взаимоотношений между потребителями и поставщиками услуг, а также ожидаемого поведения потребителей в условиях повышения цен на газ.

Городам-победителям на протяжении 2,5 лет будет оказываться помощь в проведении энергоаудита и анализа состояния систем теплоснабжения, разработке муниципальных энергетических планов, подготовке нормативно-правовой базы и технических спецификаций устройств учета, внедрении энергоэффективных технологий и мониторинга результатов всех внедренных проектов. Кроме этого, проект «Реформа городского теплообеспечения» будет способствовать созданию объединений совладельцев многоквартирных домов, ассоциаций совладельцев, а также жилых кооперативов, имеющего целью улучшение управления и повышения финансовой ответственности среди владельцев жилья.

Как сообщалось, еще в феврале 2009 года Агентство США по международному развитию (USAID) объявило, что проект «Реформа городского теплообеспечения» на протяжении трех лет будет реализовывать компания International Resurses Group (IRG). Стоимость проекта - 13 млн. долларов США. IRG будет работать с такими организациями США как Alliance to Save Energy, RTI International, Taylor-deJongh и Ayrlie Partners, «Энеффект-консалт» из Болгарии, а также украинскими партнерами – Институтом местного развития, энергоэффективными городами Украины, «Юрэнерго» и «Оптимэнерго».

Луцк с 2008 года является членом ассоциации «Энергоэффективные города Украины», совместно с которой город принимает участие в таких общеевропейских инициативах как «Соглашение мэров» и MODEL-СIUDAD.