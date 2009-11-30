Киевсовет выделил землю СБУ и Нацбанку

Киевский городской совет выделил землю в столице под строительство жилья сотрудникам Национальной академии Службы безопасности Украины и Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты на заседании сессии Киевсовета 27 ноября. За них проголосовали, соответственно, 93 и 64 депутата городского совета.

Таким образом, для сотрудников СБУ жилье будет сооружено по адресу пер. Лабораторный, 6, в Печерском районе. Для этого разрешено осуществить пристройку к существующему жилому дому-общежитию. В ходе строительных работ будет проведена реконструкция этого общежития под жилье. Выделенный земельный участок имеет общую площадь 0,8 га и предоставлен в аренду Нацакадемии СБУ до 2017 г.

Для обеспечения жильем служащих Нацбанка выделен земельный участок площадью 1,28 га на ул. Академика Вильямса, 10 в Голосеевском районе Киева. Своим решениям депутаты Киевсовета перевели указанный земельный участок из фонда земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель жилищной и общественной застройки. В соответствии с принятым решением, земля передана Нацбанку в постоянное пользование.