Киевсовет передал под застройку земельный участок у Замка Ричарда

Киевский городской совет передал под застройку очередной земельный участок заповедника “Древний Киев” на Андреевском спуске, 17 (территория, прилегающий к Замку Ричарда, – УНИАН). Участок передан компании “Транзнешнл Рисорз. Л.Л.С.” с целью реставрации и строительства со последующим обслуживанием имущественного комплекса с объектами социальной инфраструктуры.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании Киевсовета 27 ноября. За подготовленный проект решения проголосовали 87 депутатов горсовета.

В соответствии с принятым решением, земельный участок площадью 0,2 га передан в долгосрочную аренду на 50 лет.

Земля передана, несмотря на замечания Управления правовой экспертизы проектов решений и распоряжений Киевского городского совета от 12 октября с.г. Проект возвращался на доработку. В замечаниях отмечалось, что указанный земельный участок принадлежит к землям государственного историко-архитектурного заповедника “Древний Киев”, который занесен в список объектов культурного наследия национального значения Государственного реестра неподвижных памятников Украины. В соответствии с законодательством, проект землеотвода нуждается в обязательном проведении государственной экспертизы, а предварительное заключение от 10.03.2006 г. утратило свою силу. Кроме того, утратило силу заключение Госуправления экологии и природных ресурсов в г. Киеве от 23.03.2005. В связи с ранее изложенным, проект не отвечает требованиям Земельного кодекса Украины, подчеркивало Управление правовой экспертизы.

Как сообщал УНИАН, 29 октября т.г. Киевсовет своим решением передал компании “Транзнешнл Рисорз. Л.Л.С.”, с которой подписано соглашение о партнерстве, участок земли на Андреевском спуске, 15, у известного Замка Ричарда. Земельный участок также передан в аренду на 50 лет.

В решении отмечается, что соглашение о сотрудничестве и сотрудничестве Киевсовет и “Транзнешнл Рисорз. Л.Л.С.” было подписано 6 декабря 2001 года и предусматривало проведение работ по реставрации памятника архитектуры (Замку Ричарда) и последующее его обслуживание и эксплуатацию как имущественного комплекса с объектами социальной инфраструктуры. В замечаниях начальника ГУ земельных ресурсов Юрия КУЛАКОВСКОГО к подготовленному проекту решения отмечалось, что вопрос доотвода земли компании “Транзнешнл Рисорз. Л.Л.С.” должен быть согласован с постоянной комиссией Киевсовета по вопросам культуры и туризма.

Руководитель указанной комиссии Киевсовета Александр БРИГИНЕЦ в интервью УНИАН сказал, что направил соответствующие запросы в отношении необходимости доотвода земельного участка и потребности в нем. Но на момент принятия решения на заседании сессии так и не получил ответа на свой запрос. Кроме того, он выразил сомнение в целесообразности принятия такого решения, исходя из того, что с 2001 года компания “Транзнешнл Рисорз. Л.Л.С.” не проводила никаких работ в Замке Ричарда, “он как стоял в запущенном состоянии, так и сегодня таким остается”.

Летом этого года фракция БЮТ в Киевсовете заявляла, что в скандально известной "Схеме размещения гостиниц в городе Киеве на период до 2020 года" фигурирует гостиница по адресу Андреевский спуск, 13-15, расположение которой совпадает с расположением дома-музея Михаила Булгакова и Замком Ричарда.