Киевсовет разрешил продать 2 земельные участка

Киевский городской совет согласовал продажу двух земельных участков в городе общей площадью 2,12 га за 61 млн. 481 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты на заседании сессии Киевсовета 27 ноября.

Так, обществу с ограниченной ответственностью "ДБК" будет продан земельный участок площадью 0,42 га на улице Луговой, 13 в Оболонском районе для реконструкции с достройкой здания компрессорной станции под офисные помещения за 9 млн. 88 тыс. грн.

Другому ООО - "ЛД - Перспектива" будет продан земельный участок площадью 1,7 га на улице Госпитальной, 4, 4-а в Печерском районе для обслуживания гостиничного комплекса "Русь" за 52 млн. 393 тыс. грн.