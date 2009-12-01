Коттеджи под Киевом подорожали

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в ноябре 2009 года выросла на 1,71% (15 долл.) – до 918 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 94 700 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 1,26%, или 15 долл., – до 1224 долл./кв. м при средней стоимости 149 200 долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период рост цен на коттеджи наблюдался в Бориспольском районе – на 3,04% (38 долл.) – до 1277 долл./кв. м, Макаровском – на 2,52% (20 долл.) – до 794 долл./кв. м, Вышгородском – на 1,47% (14 долл.) – до 976 долл./кв. м, Киево-Святошинском районе – на 1,59% (19 долл.) – до 1234 долл./кв. м, Фастовском – на 2,38% (11 долл.) – до 468 долл./кв. м, Кагарлыкском – на 2,47% (14 долл.) – до 583 долл./кв. м, Броварском – на 1,38% (13 долл.) – до 945 долл./кв. м, Бородянском – на 1,30% (11 долл.) – до 863 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 1,80% (7 долл.) – до 374 долл./кв. м, Обуховском – на 0,96% (13 долл.) – до 1388 долл./кв. м, Васильковском – на 1,43% (13 долл.) - до 931 долл./кв. м и в остальных десяти районах области на 0,84-2,04% (1-8 долл.) - до 174-446 долл./кв. м.

Доля предложений коттеджей от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области (за исключением коттеджных поселков) составляет: в Киево-Святошинском районе – 24%, Васильковском – 16%, Бориспольском – 9%, Вышгородском – 8%, Обуховском – 8%, Бородянском – 3%, Броварском – 6%, Макаровском – 2%, Кагарлыкском – 5%, Фастовском – 2%, Переяслав-Хмельницком – 5%, в остальных десяти районах области – 12%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в октябре т.г. выросла на 0,99% (9 долл.) – до 902 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 84 300 долл.

В 2008 году средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе снизилась на 3%, или 48 долл., – до 1547 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 201 065 долл.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).