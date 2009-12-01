Стоимость земли в пригороде Киева выросла

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в ноябре т.г. выросла на 1,76%, или 65 долл., – до 3784 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Обуховском районе выросла на 1,57% (71 долл.) – до 4 568 долл./сотка, в Фастовском – на 2,16% (24 долл.) – до 1135 долл./сотка, в Переяслав-Хмельницком – на 2,14% (21 долл.) – до 1019 долл./сотка, в Макаровском – на 1,96% (35 долл.) – до 1808 долл./сотка, в Белоцерковском – на 2,66% (29 долл.) – до 1123 долл./сотка, в Бородянском – на 2,10% (37 долл.) – до 1776 долл./сотка, в Иванковском – на 1,71% (17 долл.) – до 1014 долл./сотка, в Васильковском – на 1,50% (37 долл.) – до 2486 долл./сотка, в Кагарлыкском – на 1,91% (25 долл.) – до 1347 долл./сотка, в Броварском – на 1,04% (29 долл.) – до 2844 долл./сотка, в Барышевском – на 1,78% (18 долл.) – до 1055 долл./сотка, в Вышгородском – на 0,69% (20 долл.) – до 2895 долл./сотка, Киево-Святошинском – на 1,84% (113 долл.) – до 6225 долл./сотка и в Бориспольском районе – на 2,17% (84 долл.) – до 3947 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 11%, в Бориспольском – 11%, в Васильковском – 16%, в Киево-Святошинском – 21%, в Броварском – 8%, в Обуховском – 10%, в Бородянском – 4%, в Вышгородском – 10%, в Кагарлыкском – 3%, в Барышевском – 1%, в Фастовском – 2%, в Белоцерковском – 1%, в Иванковском – 1%, в Переяслав-Хмельницком – 1%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в октябре текущего года выросла на 0,32%, или 12 долл., – до 3718 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.