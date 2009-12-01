В Киеве стоимость аренды квартир стабилизировалась

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в ноябре 2009 года стабилизировалась на уровне 437 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 7 долл. – до 451 долл., 2-комнатных – выросла на 1 долл. – до 617 долл., 3-комнатных – выросла на 5 долл. – до 742 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 8 долл. – до 344 долл., 2-комнатных – снизилась на 6 долл. – до 597 долл., 3-комнатных – снизилась на 4 долл. – до 718 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл. – до 267 долл., 2-комнатных – снизилась на 1 долл. – до 342 долл., 3-комнатных – выросла на 3 долл. – до 528 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 2 долл. – до 281 долл., 2-комнатных – снизилась на 4 долл. – до 368 долл., 3-комнатных – снизилась на 7 долл. – до 511 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир стабилизировалась на уровне 251 долл., 2-комнатных – снизилась на 2 долл. – до 346 долл., 3-комнатных – выросла на 4 долл. – до 446 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 2 долл. – до 275 долл., 2-комнатных – выросла на 3 долл. – до 400 долл., 3-комнатных – выросла на 3 долл. – до 459 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 1 долл. – до 315 долл., 2-комнатных – снизилась на 7 долл. – до 423 долл., 3-комнатных – выросла на 4 долл. – до 457 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 1 долл. – до 278 долл., 2-комнатных – выросла на 6 долл. – до 370 долл., 3-комнатных – снизилась на 6 долл. – до 462 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 3 долл. – до 264 долл., 2-комнатных – выросла на 4 долл. – до 374 долл., 3-комнатных – снизилась на 4 долл. – до 447 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 2 долл. - до 263 долл., 2-комнатных – снизилась на 2 долл. – до 360 долл., 3-комнатных – снизилась на 3 долл. – до 475 долл.

Объем предложений от всей совокупности 1-3-комнатных квартир, представленных в десяти районах Киева, составляет: в Шевченковском районе – 17%, в Печерском – 13%, в Дарницком – 12%, в Оболонском – 9%, в Днепровском – 9%, в Соломенском – 11%, в Голосеевском – 8%, в Святошинском – 8%, в Деснянском – 7%, в Подольском – 6%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в октябре т.г. выросла на 0,28% (1 долл.) – до 437 долл. за квартиру в месяц, в третьем квартале т.г. – выросла на 2,18% (9 долл.) – до 435 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.