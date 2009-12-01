Цены на вторичное жилье Днепропетровска повысились

На вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в ноябре т.г. выросла на 2,66%, или 27 долл., – до 1029 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 792 долл./кв. м, самым дорогим – Жовтневый, где средняя цена продажи составила 1249 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Бабушкинском районе – на 2,89% (33 долл.) – до 1 161 долл., Кировском – на 2,70% (28 долл.) – до 1 064 долл., Индустриальном – на 2,26% (19 долл.) – до 882 долл., Амур-Нижнеднепровском – на 2,78% (23 долл.) – до 854 долл., Ленинском – на 3,91% (30 долл.) – до 792 долл./кв. м, Красногвардейском – на 2,88% (30 долл.) – до 1 077 долл., Самарском – на 3,93% (33 долл.) – до 865 долл. и Жовтневом районе – на 2,43% (30 долл.) – до 1 249 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в октябре т.г. выросла на 2,25%, или 22 долл., – до 1 002 долл./кв. м, в третьем квартале т.г. выросла на 1,98%, или 19 долл., – до 980 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.