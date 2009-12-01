На вторичном рынке Донецка стоимость жилья выросла

На вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в ноябре т.г. выросла на 4,64%, или 48 долл., – до 1 077 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район города со средним показателем 694 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1 373 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья отмечался в Ленинском районе – на 4,30% (37 долл.) – до 889 долл., Буденновском – на 4,85% (40 долл.) – до 868 долл., Кировском – на 2,93% (23 долл.) – до 797 долл., Пролетарском – на 5,25% (42 долл.) – до 840 долл., Ворошиловском – на 5,29% (69 долл.) – до 1 373 долл., Киевском – на 4,68% (50 долл.) – до 1 117 долл., Куйбышевском – на 3,70% (32 долл.) – до 905 долл./кв. м, Петровском – на 5,39% (35 долл.) – до 694 долл./кв. м и Калининском районе – на 3,97% (40 долл.) – до 1 051 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в октябре т.г. выросла на 2,19%, или 22 долл., – до 1 029 долл./кв. м, в третьем квартале т.г. – выросла на 2,4%, или 24 долл., – до 1 007 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.