Вторичное жилье Киева подорожало

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в ноябре т.г. выросла на 4,34%, или 68 долл., – до 1 635 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 228 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 644 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Голосеевском районе – на 4,28% (68 долл.) – до 1 652 долл., Оболонском – на 4,36% (68 долл.) – до 1 632 долл., Соломенском – на 3,92% (56 долл.) – до 1 488 долл., Подольском – на 4,03% (58 долл.) – до 1 506 долл., Дарницком – на 4,90% (57 долл.) – до 1 228 долл., Деснянском – на 5,79% (70 долл.) – до 1 278 долл./кв. м, Шевченковском – на 4,45% (92 долл.) – до 2 153 долл., Днепровском – на 5,64% (71 долл.) – до 1 323 долл., Печерском – на 3,52% (90 долл.) – до 2 644 долл./кв. м. и Святошинском районе – на 3,25% (42 долл.) – до 1 348 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в октябре т.г. выросла на 2,02%, или 31 долл., – до 1 567 долл./кв. м, в третьем квартале т.г. – выросла на 2,77%, или 41 долл., – до 1 536 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.