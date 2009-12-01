На вторичном рынке Одессы стоимость жилья выросла

На вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в ноябре 2009 года выросла на 3,45%, или 46 долл., – до 1390 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1061 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1598 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Приморском районе – на 3,47% (54 долл.) – до 1598 долл., а также в районах Таирово – на 3,20% (41 долл.) – до 1326 долл., Черемушки – на 3,11% (35 долл.) – до 1172 долл., Молдаванка – на 4,76% (50 долл.) – до 1102 долл. и в поселке Котовского – на 3,11% (35 долл.) – до 1172 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в октябре 2009 года выросла на 3,43%, или 45 долл., – до 1344 долл./кв. м, в третьем квартале т.г. выросла на 4,18%, или 52 долл., – до 1299 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.