На вторичном рынке Львова средняя стоимость жилья выросла

На вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в ноябре т.г. выросла на 2,52%, или 33 долл., – до 1356 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сыховский район со средним показателем 1115 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1722 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксирован во Франковском районе – на 2,68% (35 долл.) – до 1334 долл., Лычаковском – на 2,67% (33 долл.) – до 1277 долл., Галицком – на 2,04% (34 долл.) – до 1722 долл., Шевченковском – на 2,72% (31 долл.) – до 1174 долл., Зализнычном – на 2,98% (35 долл.) – до 1216 долл./кв. м и Сыховском районах – на 2,99% (32 долл.) – до 1115 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в октябре 2009 года выросла на 2,08%, или 27 долл., – до 1322 долл./кв. м, в третьем квартале т.г. выросла на 3,39%, или 43 долл., – до 1295 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.