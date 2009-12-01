Жилье на вторичном рынке Харькова подорожало

На вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в ноябре 2009 года выросла на 2,28%, или 21 долл., – до 924 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 769 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1132 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост средней стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Киевском районе – на 2,10% (23 долл.) – до 1132 долл., Червонозаводском – на 1,98% (16 долл.) – до 827 долл., Орджоникидзевском – на 3,10% (23 долл.) – до 769 долл., Ленинском – на 1,67% (16 долл.) – до 963 долл., Октябрьском – на 2,08% (18 долл.) – до 861 долл., Дзержинском – на 2,63% (29 долл.) – до 1127 долл., Фрунзенском – на 3,73% (31 долл.) – до 855 долл., Коминтерновском – на 1,68% (14 долл.) – до 830 долл. и Московском районе – на 1,77% (14 долл.) – до 830 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в октябре 2009 года выросла на 1,92%, или 17 долл., – до 903 долл./кв. м, в третьем квартале т.г. выросла на 2,39% – до 886 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.