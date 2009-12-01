Земля в Харьковской области подорожала

Средняя стоимость земли в Харьковской области под коттеджное строительство в ноябре т.г. выросла на 1,55% или 27 долл., – до 1758 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Харьковском районе выросла на 1,54% (28 долл.) – до 1831 долл./сотка, в Дергачевском – на 1,54% (26 долл.) – до 1720 долл./сотка, в Чугуевском – на 2,07% (на 20 долл.) – до 1009 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в Харьковской области под коттеджное строительство в октябре 2009 года выросла на 1,22%, или 21 долл., – до 1731 долл. за сотку, в третьем квартале т.г. снизилась на 0,26%, или 4 долл., – до 1710 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.